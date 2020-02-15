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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США заявили, что мюнхенский план для Украины "12 шагов" повторяет тезисы Кремля

Эксперты из США, в том числе пять экс-послов в Украине, считают, что авторы озвученного в Мюнхене заявления скрывают реальную проблему, называя конфликт на Донбассе внутриукраинским.

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План "12 шагов" озвучили на конференции в Мюнхене
План "12 шагов" озвучили на конференции в Мюнхене
Фото: ЕРА

Состоящий из 12 шагов план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, озвученный 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, частично повторяет тезисы Кремля.

Об этом говорится в опубликованном на сайте аналитического центра Atlantic Council заявления, которое подписали 24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

"Большинство из 12 рекомендаций группы лидеров евроатлантической безопасности, если они будут добросовестно выполняться всеми сторонами, носят конструктивный характер и могут служить мерами укрепления доверия и облегчать трудности и страдания, которым подвергается население на оккупированном Донбассе или вблизи него. Некоторые из них являются проблематичными; два, в частности, повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации. Что еще более важно: в документе описывается проблема, которая должна быть решена с точки зрения Кремля, возможно, чтобы убедить представителей российской элиты подписать соглашение", – сказано в заявлении.

Эксперты отмечают, что план "скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения", указывая, что речь идет о "конфликте в Украине и вокруг нее".

"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но действовавшие без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым, и Москва "аннексировала" его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелые вооружения), боеприпасов и в некоторых случаях регулярных подразделений российской армии не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", – говорится в заявлении.

Американские эксперты считают, что "проблема, которую нужно решить, – это агрессия Москвы в Украине – путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса".

"В более широком смысле проблема состоит в том, чтобы убедить Москву в том, что она не имеет права диктовать политику своим соседям", – заявили в США.

14 февраля в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры (в том числе президент Украины Владимир Зеленский), представители науки и гражданского общества.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

В тот же день план "12 шагов", который разместили на официальном сайте Мюнхенской конференции, был удален с ресурса.

Теги: Россия, США, Стивен Пайфер, Кремль, Донбасс, Джон Хербст, война в Украине, Уильям Тейлор, война на Донбассе, Мари Йованович, Мюнхенская конференция по безопасности, Atlantic Council, послы, дезинформация
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