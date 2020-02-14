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С сайта Мюнхенской конференции удалили план "12 шагов" по прекращению войны на Донбассе

Заявление "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", которое было обнародовано в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, спустя несколько часов было удалено без каких-либо объяснений.

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Ежегодная конференция по безопасности открылась в Мюнхене
Ежегодная конференция по безопасности открылась в Мюнхене
Фото: ЕРА

План примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и российского совета по международным делам удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает "Европейская правда".

Также сайт мероприятия убрал сообщение, в котором говорилось, что документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Никаких объяснений этих действий нет. 

При переходе на страницу, где 14 февраля было размещено заявление, всплывает ошибка 404.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

Сегодня в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Германия, война на Донбассе, Мюнхенская конференция по безопасности
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