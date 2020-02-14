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Белорусский оппозиционер Лебедько: Кремль попробует сделать все, чтобы Беларусь стала банкротом

У Кремля есть все рычаги влияния, чтобы сделать банкротом Беларусь, которая отказалась объединяться с Россией в сверхдержаву, считает белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько.

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Лебедько (на фото) считает, что для Лукашенко суверенитет Беларуси не ценность
Лебедько (на фото) считает, что для Лукашенко суверенитет Беларуси – не ценность
Фото: Анатоль Лябедзька / Facebook

После отказа Минска объединиться с Москвой в сверхдержаву Кремль будет пытаться обанкротить Беларусь. Такое мнение оппозиционный политик, член Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько выразил в опубликованной 14 февраля статье для сайта "Обозреватель".

"Мой прогноз: в ближайшее время Кремль попробует сделать все возможное и невозможное, чтобы Беларусь стала банкротом. И надо признать, у него есть ресурсы, рычаги влияния. Посмотрим, что будет дальше. Но очень важный фактор состоит в том, что подавляющее большинство белорусов, порядка 95%, на вопрос в редакции [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского "Вы поддерживаете, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации?" говорят: "Нет", – написал оппозиционер.

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, что "большинство людей хотело бы жить в своем собственном доме, а не в коммуналке вместе с буйным соседом".

"Какие козыри у Лукашенко? Во-первых, в этом году истекает срок аренды двух российских военных баз на территории Беларуси. Второе – на переговорах Лукашенко может использовать транзит нефти. В прошлом году через территорию Беларуси прошли 54 миллиона тонн нефти. Пока Россия не может этого обойти и избежать. Еще один инструмент – атомная станция в Островце, которую строит Лукашенко на деньги России. Он затягивает ее сдачу в эксплуатацию и таким образом оттягивает выплаты, а это 500 миллионов кредитов каждый год, выделяемых на строительство", – объяснил Лебедько.

Он считает, что, отказавшись от объединения с РФ в Союзном государстве, Лукашенко "защищает не Беларусь".

"Суверенитет страны – не ценность для него. Ценность для него – это его власть. Пока что он выиграл, а [президент РФ Владимир] Путин начал реализовывать другой сценарий, казахстанско-иранский. Но это не снимает с повестки дня проблемы российско-белорусских отношений", – отметил Лебедько.

В декабре 2019 года в интервью "Эхо Москвы" Лукашенко говорил, что не готов пойти на объединение двух стран. 24 января 2020 года президент Беларуси отметил, что его страна не может быть частью какого-либо государства, "пусть даже братской России".

12 февраля агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в "супергосударство", но белорусский лидер отказался, а через месяц после этого российский президент предложил внести поправки в конституцию РФ. 

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что это "не так".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Москва, Кремль, Союзное государство, Анатолий Лебедько
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