Беларусь начала получать нефть из Норвегии

26 января первая партия норвежской нефти Johan Sverdrup поступила в Беларусь для переработки на нефтеперерабатыващем заводе "Нафтан", сообщает БЕЛТА.
Из порта литовской Клайпеды в белорусский Новополоцк по железной дороге прибыл состав из 59 цистерн общим объемом в 3,5 тыс. т нефти.
Вся партия сырья – 86 тыс. т нефти – была доставлена в Литву норвежским судном Breiviken и должна прибыть в Беларусь в течение двух недель, рассказал генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов.
По его словам, качественные характеристики норвежской нефти выше, чем у российской Urals: "содержание серы в этой нефти в два раза меньше, чем в Urals, а выход светлых нефтепродуктов при ее переработке, как показал лабораторный анализ, несколько выше".
Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.
В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.
3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.
4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса". Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. 21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.
Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).