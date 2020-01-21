Россия согласна компенсировать Беларуси потери от поставок грязной нефти. Нервы у русских сдали первыми

Беларусь "дожала" РФ по нефти?

БЕЛТА сообщает, что Беларусь и РФ достигли договоренности по компенсации за "грязную нефть". Это было одним из условий белорусской стороны, которое позволяло нейтрализовать потери от повышения стоимости российской нефти (результат налогового маневра). Забавно то, что данные деньги не учитывались при верстке госбюджета Беларуси на 2020 год. То есть они пойдут "бонусом". В частности, вернут их РФ в счет погашения госдолга, тем самым уменьшив долю России в общей сумме государственного долга Беларуси.

Судя по всему, нервы у русских сдали первыми. Россия согласна компенсировать потери от поставок грязной нефти.

Остается второй вопрос – другая часть сделки. А именно:

объемы и цена нефти для белорусских НПЗ;

насколько этот факт будет привязан к интеграционным переговорам;

собственно сумма компенсации;

насколько это повлияет на переговоры Беларуси по альтернативным поставкам нефти.

Из этих вопросов важными являются все. Ключевыми – 1, 2, 4.

В частности, РФ сейчас может пойти алгоритмом 2010–2011 годов, когда, обеспечив временный демпинг, сделала для Беларуси крайне невыгодными поиски ресурсов на рынках третьих стран. Если Минск купится на ту же уловку и не продолжит поиски альтернативы, третьего шанса может не быть.

Очевидно, что сейчас покупка нероссийской нефти будет дороже, чем в РФ. Но эта разница в том числе потому, что Беларусь пытается купить "здесь и сейчас". Альтернатива в виде долгосрочных контрактов будет более "вкусной" для белорусских НПЗ. Однако для того, чтобы выйти на долгосрочные контракты, надо работать уже сегодня. И, возможно, идти на покупку сегодня, чтобы продемонстрировать наличие намерений.

Информацию подтвердили РИА "Новости" и ТАСС. Звучит она так: стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть.

То есть расчет суммы – формульный. Уже плюс. Вопрос: какие вводные данные идут в определении масштаба убытков? И учитывает ли это недополученную прибыль?

Одним словом, пока что общий тон информации говорит о том, что таки РФ пошла на попятную. Но так ли это – посмотрим, когда будет соглашение. Дьявол кроется в деталях.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора