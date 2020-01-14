В поисках альтернативных поставок нефти Беларусь обратилась, в том числе, к Украине

В Минске считают, что платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах экономически нецелесообразно, а потому власти страны разослали в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны коммерческие предложения по поставкам нефти, сообщил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Крутой, пишет агентство БЕЛТА.

Он сказал, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, при этом никаких новых нюансов в переговорах с РФ на сегодняшний день нет.

Крутой подчеркнул, что в вопросе размера премий среди российских компаний Беларуси пошла навстречу только компания Михаила Гуцериева "Славнефть".

Переговоры продолжаются, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти.

Крутой выразил надежду, что власти страны скоро получат альтернативные варианты.

Российская нефть идет в Беларусь и другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса".