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Лукашенко о разногласиях с РФ: Нас раком поставили по углеводородам, и плевать на все союзы

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что страна нуждается в альтернативных путях поставки нефти, помимо закупок в России. По его словам, конфликт возник из-за "старого правительства" РФ, которое ушло в отставку.

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Лукашенко: Перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать нефтепродукты
Лукашенко: Перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать нефтепродукты
Фото: president.gov.by

Разногласия Беларуси с Россией связаны с тем, что Москва потребовала платить за нефть цену большую, чем мировая. Об этом заявил в Шклове белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

По словам президента, конфликт связан "со старым правительством России, которое президент [Владимир] Путин отправил в отставку".

"Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", – сказал Лукашенко.

В видеофрагменте, который выложил в YouTube телеканал CTV, президент говорит: "Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить".

ВИДЕО
Видео: CTVBY / YouTube

Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с Путиным "не блефовал", а обрисовал варианты альтернативных поставок нефти. Один из маршрутов – норвежская нефть через порты на Балтийском море. Еще один балтийский маршрут – из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который необходимо будет запустить в реверсном режиме. Третье направление – через Украину от Черного моря.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов" после так называемого налогового маневра (обнуления экспортных пошлин и одновременного повышения налога на добычу полезных ископаемых. –"ГОРДОН") в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, нефть
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