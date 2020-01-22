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Лукашенко заявил, что Россия не разрешает поставки нефти из Казахстана в Беларусь

Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка только 30–40% от необходимых объемов нефти, заявил президент страны Александр Лукашенко.

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Лукашенко: Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим
Лукашенко: Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим
Фото: ЕРА

Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Беларусь. Об этом 21 января заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает БЕЛТА.

Лукашенко сказал, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

"Процентов 30 мы должны из Балтики завозить, и процентов 30 – через Украину. Проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", – заявил он.

Лукашенко добавил, что экономические условия в стране усложняются.

"Из-за введения Российской Федерацией "налогового маневра" неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства. Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов – решайте вопросы. Не можете – уходите", – заявил он.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании "Русснефть" и "Нефтиса". В этот же день в Беларуси заявили о возобновлении прокачки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны. 

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Казахстан, бюджет, правительство, нефть, доходы, экспорт, нефтепродукты
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