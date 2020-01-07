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Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко – МИД

С одной стороны, президент Беларуси Александр Лукашенко показывает Западу, что не готов поддаться диктатуре Кремля, с другой стороны, не видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

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В Польше считают, что Лукашенко ведет двойную игру
В Польше считают, что Лукашенко ведет двойную игру
Фото: ЕРА

Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но при этом не собирается легитимизировать режим президента страны Александра Лукашенко. Об этом в эфире "Польського радіо" заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

По его мнению, Лукашенко ведет двойную политическую игру, чтобы удержать власть.

"Сигналы, которые Беларусь посылает Западу, все слабее. С одной стороны, Лукашенко показывает, что не готов полностью объединиться, а точнее – поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, не видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе".

"Польське радіо" напоминает, что 1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь из-за отсутствия соответствующего соглашения. Эксперты считают, что это – форма давления Кремля на Минск с целью ускорения решения по углубленной интеграции Беларуси и России. 

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ. 

В конце 2018 года российское издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сказал, что цель Беларуси и РФ создать единые парламент и правительство не изменилась. В посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России".

24 декабря Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства. Также он сказал, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. В результате растет торговый дефицит Минска и уже достиг $9 млрд.

4 января 2020 года поставки российской нефти в Беларусь возобновились.

Теги: Россия, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко
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