В Беларуси заявили о закупке партии норвежской нефти

Из-за невозможности договориться о продолжении поставок нефти из РФ власти Беларуси направили коммерческие предложения о покупке другим странам. В результате Норвегия согласилась продать 80 тыс. тонн нефти, которые доставят в Беларусь в 20-х числах января.

Беларусь закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки на заводе "Нафтан". Об этом 20 января написало агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".

Нефть доставят через Литву с помощью морского и железнодорожного транспорта. В Беларусь она прибудет после 20 января.

Перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Беларусь в концерне не уточнили.

В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса".

Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны.