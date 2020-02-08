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Россия и Беларусь намерены создать общий список невыездных граждан до 1 марта

По словам начальника департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Алексея Бегуна, после завершения процесса формирования совместного списка невыездных лиц России и Беларуси данные о таких гражданах будут находиться во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран.

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Вопросы миграционной политики РФ и Беларуси обсуждали на заседании межведомственной группы в Витебске
Вопросы миграционной политики РФ и Беларуси обсуждали на заседании межведомственной группы в Витебске
Фото: mvd.gov.by

Россия и Беларусь планируют до 1 марта завершить процесс формирования совместного списка лиц, чье право на выезд из двух государств ограничено.

Об этом начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун рассказал 7 февраля по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Витебске, проинформировала пресс-служба МВД страны.

По словам чиновника, межведомственная группа "практически согласовала технический регламент".

"Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран", – добавил он.

Как пишет БЕЛТА, Бегун также рассказал, что во время заседания межведомственной группы РФ и Беларуси была достигнута договоренность о подготовке "общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан".

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

В сентябре "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщил, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России". 24 декабря 2019 года он заявил, что договорился с Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства. Также Лукашенко сказал, что Россия каждый год "завинчивает гайки" в отношении Беларуси, в результате торговый дефицит Минска уже достиг $9 млрд.

24 января 2020 года он отметил, что не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, миграция, экономика, граница
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