Россия и Беларусь намерены создать общий список невыездных граждан до 1 марта

По словам начальника департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Алексея Бегуна, после завершения процесса формирования совместного списка невыездных лиц России и Беларуси данные о таких гражданах будут находиться во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран.

Вопросы миграционной политики РФ и Беларуси обсуждали на заседании межведомственной группы в Витебске Фото: mvd.gov.by

Россия и Беларусь планируют до 1 марта завершить процесс формирования совместного списка лиц, чье право на выезд из двух государств ограничено.

Об этом начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун рассказал 7 февраля по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Витебске, проинформировала пресс-служба МВД страны.

По словам чиновника, межведомственная группа "практически согласовала технический регламент".

"Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран", – добавил он.

Как пишет БЕЛТА, Бегун также рассказал, что во время заседания межведомственной группы РФ и Беларуси была достигнута договоренность о подготовке "общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан".