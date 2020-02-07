Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Путин и Лукашенко договорились о цене российского газа для Беларуси – Кремль

В 2020 году Беларусь будет покупать российский газ по $127 за 1 тыс. м³. Об этом в ходе переговоров в Сочи договорились президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин (на фото слева) и Лукашенко встретились в Сочи
Путин (на фото слева) и Лукашенко встретились в Сочи
Фото: kremlin.ru

7 февраля на встрече в российском городе Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко согласовали условия поставки российского газа в Беларусь. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, информирует БЕЛТА.

"Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе", – сказал он.

Козак подчеркнул, что речь идет об условиях поставки на 2020 год.

БЕЛТА отмечает, что в 2019 году и в январе – феврале 2020 года Беларусь покупала российский газ по $127 за 1 тыс. м³.

Лукашенко находится в России с официальным визитом. Он проводил несколько раундов переговоров с Путиным. Между встречами президенты сыграли в хоккей.

В декабре 2019 года Лукашенко говорил, что Беларусь готова покупать газ по $200, "главное – чтобы равные были условия". "Если наши предприятия покупают за $200 – значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", – говорил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, газ, Дмитрий Козак, Сочи, визит, российский газ, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS