Газ в Украину из Европы везут почти 80 компаний - "Нафтогаз"

Спрос на газ в 2019 году сократился в Украине на 7%, отметили в "Нафтогазі".

НАК "Нафтогаз України" 7 февраля в Facebook рассказал о своих достижениях в газовой отрасли за последнее время.

"Количество импортеров выросло на 17%. Теперь газ в Украину из Европы везут почти 80 компаний. Доля "Нафтогазу" в импорте впервые упала до 50%. Украинский рынок газа становится все более конкурентным и диверсифицированным", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазі" также отметили, что транзит украинской газотранспортной системой (ГТС) в 2019 году составил 89,6 млрд м³, добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а спрос на газ сократился на 7%.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы и Польши.