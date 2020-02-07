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Газ в Украину из Европы везут почти 80 компаний - "Нафтогаз"

Спрос на газ в 2019 году сократился в Украине на 7%, отметили в "Нафтогазі".

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"Нафтогаз" отчитался о сокращении добычи газа в Украине
"Нафтогаз" отчитался о сокращении добычи газа в Украине
Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook

НАК "Нафтогаз України" 7 февраля в Facebook рассказал о своих достижениях в газовой отрасли за последнее время.

"Количество импортеров выросло на 17%. Теперь газ в Украину из Европы везут почти 80 компаний. Доля "Нафтогазу" в импорте впервые упала до 50%. Украинский рынок газа становится все более конкурентным и диверсифицированным", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазі" также отметили, что транзит украинской газотранспортной системой (ГТС) в 2019 году составил 89,6 млрд м³, добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а спрос на газ сократился на 7%.

https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/2822199771193123

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы и Польши.

Теги: газ, импорт, НАК Нафтогаз, ГТС, Европа
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