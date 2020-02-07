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Ольга Айвазовская
Ольга Айвазовская

Глава правления гражданской сети "Опора".


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Конституция РФ будет включать понятие федеральные территории, не входящие в федерацию. Это закладка под формальный статус ОРДЛО

Жизнь в пузырьках немного облегчает мировосприятие, но она  малоэффективна или информативна. Время от времени внутренние информповоды выносит новая волна заявлений о перспективах реинтеграции Донбасса, но не побуждает обращать внимание на процессы более широкого горизонта планирования.

Будут ли выборы на всей территории Украины осенью и каковы будут модальности их проведения – это интересует украинского читателя и дискутанта в большей пропорции, чем стратегические действия РФ. Тактика. А россияне не только транзит власти для своего верховного готовят, но и для наших территорий и граждан на них, которые остаются заложниками.

Конституция соседа будет включать понятие федеральные территории, которые не войдут в состав субъектов федерации. Комментаторы, инициаторы и придворные аналитики не скрывают, что это закладка под формальный статус ОРДЛО и непризнанных образований в Молдове и Грузии.

А перед этим рубль вошел в обращение, паспортизация граждан идет полным ходом, как и живая перепись населения на неподконтрольном Украине Донбассе, машины с украинскими номерами уже будут иметь проблемы с пересечением линии разграничения в ту сторону...

Правильно, давайте поговорим о чем-то интересном и невероятно увлекательном, например, об очевидно бесперспективной истории про честные и демократические выборы там в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами уже через полгода.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Ольга Айвазовская, ОРДЛО
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