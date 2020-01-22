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Украинский телеканал для ОРДЛО. Руководитель информационного вещания уволилась через 18 дней после назначения

Елена Трибушная отказалась от должности главы информслужбы бывшего украинского иновещания, которое перепрофилируется на телеканал для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Запуск телеканала для ОРДЛО запланирован на февраль
Запуск телеканала для ОРДЛО запланирован на февраль
Фото: pixabay.com

Медиаменеджер Елена Трибушная отказалась руководить информационным вещанием телеканала для оккупированных территорий, запуск которого планируется на 15 февраля. Об этом она 22 января написала в своем Facebook.

"Хочу сообщить, что я не буду участвовать в проекте вещания на оккупированные территории. Я верю в идею министра [культуры, молодежи и спорта] Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало ясно, что с другими новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации", – заявила она.

Подробности дискуссий Трибушная отказалась рассказывать из этических соображений.

Она пожелала создаваемому каналу удачи, "если он действительно будет нести проукраинские смыслы на оккупированный Донбасс".

https://www.facebook.com/trybushna/posts/3153583988003337

В ноябре 2019 года Бородянский заявил, что правительство собирается сделать на базе UATV русскоязычный телеканал, который будет транслироваться на не подконтрольных украинской власти территориях. Планируется, что он начнет вещание в феврале 2020 года и  на первом этапе будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

Английская, арабская, российская и крымскотатарская редакции UATV последний раз вышли в эфир 12 января.

3 января стало известно о назначении Трибушной главой информационного вещания нового телеканала для ОРДЛО. Ранее она работала главным редактором "24 канала", заместителем главного редактора издания "Новое время" и редактором журнала "Корреспондент".

Теги: телевидение, ОРДЛО, Владимир Бородянский, Елена Трибушная
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