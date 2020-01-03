Украинский телеканал для оккупированных территорий заработает 15 февраля

Руководителем информационного вещания украинского государственного телеканала для оккупированных территорий Донбасса станет бывший главный редактор "24 канала" Елена Трибушная.

Украинский государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UATV, начнет вещание 15 февраля. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

В ведомстве отметили, что на первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

Директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывший главный редактор "24 канала", в прошлом – заместитель главного редактора издания "Новое время" и редактор журнала "Корреспондент".

"Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", – сказала Трибушная.

24 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщал, что финансирование канала для временно оккупированных территорий предусмотрено в госбюджете на 2020 год. "Мы хотим, чтобы люди на той территории знали правду. Мы хотим, чтобы люди на той территории не руководствовались манипулятивным мнением [российских пропагандистов] Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой или кого-то еще. Чтобы они понимали, что есть другая точка зрения, правдивая точка зрения. Мы хотим вовлечь их в диалог и в рамках этого диалога искать общее решение. Вот и все", – говорил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.