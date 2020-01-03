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Украинский телеканал для оккупированных территорий заработает 15 февраля

Руководителем информационного вещания украинского государственного телеканала для оккупированных территорий Донбасса станет бывший главный редактор "24 канала" Елена Трибушная.

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Трибушная: Цель нового телеканала вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны лишены возможности смотреть украинское телевидение
Трибушная: Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны лишены возможности смотреть украинское телевидение
Фото: mkms.gov.ua

Украинский государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UATV, начнет вещание 15 февраля. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

В ведомстве отметили, что на первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

Директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывший главный редактор "24 канала", в прошлом – заместитель главного редактора издания "Новое время" и редактор журнала "Корреспондент".

"Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", – сказала Трибушная.

24 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщал, что финансирование канала для временно оккупированных территорий предусмотрено в госбюджете на 2020 год. "Мы хотим, чтобы люди на той территории знали правду. Мы хотим, чтобы люди на той территории не руководствовались манипулятивным мнением [российских пропагандистов] Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой или кого-то еще. Чтобы они понимали, что есть другая точка зрения, правдивая точка зрения. Мы хотим вовлечь их в диалог и в рамках этого диалога искать общее решение. Вот и все", – говорил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, телевидение, Украина, Донбасс, агрессия, конкурс, война в Украине
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