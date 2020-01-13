Украинский гостелеканал иновещания UA|TV объявил о прекращении работы

Последние выпуски новостей английская, арабская, российская и крымскотатарская редакции украинского государственного телеканала UA|TV показали 11–12 января.

Телеканал UA|TV был создан в 2015 году Фото: pixabay.com (архив)

Украинский государственный телеканал иновещания UA|TV объявил о прекращении работы.

”Через месяц канал иновещания прекращает работу. Уже сегодня – последние прямые эфиры", – сообщил ведущий UA|TV Russia Артем Бибик 12 января в эфире вечернего выпуска новостей.

На странице UA|TV English в Facebook сказано, что последний выпуск англоязычных новостей вышел в эфир 12 января. “Украинское правительство решило прекратить международное вещание и закрыть арабские, крымскотатарские и английские [редакции]“, – заявили в UA|TV English.

О закрытии крымскотатарской редакции 11 января на своей странице в Facebook сообщила экс-замминистра расформированного Министерства информационной политики Украины Эмине Джапарова.

“Состоялся последний эфир крымскотатарской редакции телеканала иновещания UA|TV. Жаль, но редакцию, как и другие иноязычные редакции, закрывают. Коллектив отправляют в длительный отпуск, а будущее канала определяют как “канал для оккупированных территорий без какой-либо конкретики”, – написала она.

Украинская редакция о закрытии не сообщала. 13 января новостная лента сайта телеканала обновляется в обычном режиме.

UA|TV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UA|TV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском.

В ноябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство собирается сделать на базе UA|TV русскоязычный телеканал, который будет транслироваться на не подконтрольных украинской власти территориях. Планируется, что он начнет вещание в феврале 2020 года.