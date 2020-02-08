"Будем оказывать содействие". В Кремле заявили, что цены на нефть для Беларуси административно не регулируются

По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, для предоставления Беларуси скидки на российскую нефть нужно вводить госрегулирование отрасли, а Россия этого сделать не сможет.

О стоимости нефти Беларусь и Россия не могут договориться с 2019 года Фото: ЕРА

7 февраля на встрече в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин не достигли соглашений о поставках российской нефти в Беларусь. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, информирует БЕЛТА.

"Что касается поставки нефти, которая тоже была предметом обсуждения, мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется", – сказал он.

По словам Козака, Кремль будет "оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти".

Замглавы администрации президента РФ отметил, что российский и белорусский нефтяные рынки едины и для предоставления скидок необходимо вводить госрегулирование этого рынка.

"Что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила игры – мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому будем способствовать достижению коммерческих договоренностей", – подчеркнул Козак.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса". Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. 21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

26 января первая партия норвежской нефти поступила для переработки на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке. Всего в Беларусь должны поставить 86 тыс. т нефти с месторождения Johan Sverdrup.