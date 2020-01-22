Украина очистила свою часть "Дружбы" от загрязненной российской нефти

АО "Укртранснефть" получило от российской "Транснефти" €4,336 млн компенсации за резервирование мощностей украинского участка нефтепровода "Дружба" в период с мая 2019 года по январь 2020-го, пока продолжался процесс вытеснения из нефтепровода загрязненной хлорорганическими соединениями нефти.

Некачественная нефть попала в нефтепровод в апреле 2019 года Фото: ЕРА

АО "Укртранснефть" 18 января завершило процесс вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ с украинского участка нефтепровода "Дружба" до украинско-словацкой границы, 21 января – до пункта сдачи нефти "Будковцы" в Словакии.

Об этом пресс-служба компании проинформировала в Facebook.

"В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" ПАО "Транснефть" резервировало производственные мощности "Укртранснафти" и уплатило за предоставление этой услуги с мая 2019-го по январь 2020-го €4,336 млн компенсации", – сообщили в компании.

В "Укртранснафті" отметили, что усовершенствовали систему контроля качества сырья, чтобы обезопасить себя от возможного повторения подобных случаев в будущем.

Кроме того, во время вытеснения загрязненной нефти "Укртранснафта" совместно с компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России. Повторных случаев поступления некондиционного сырья не фиксировали.

19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России. Белорусские предприятия временно ограничили экспорт нефтепродуктов.

Украина остановила транзит российской нефти в ЕС по нефтепроводу "Дружба" 25 апреля, а возобновила его спустя почти месяц – 21 мая. Только за первую неделю после приостановки транзита "Укртранснафта" потеряла около €1 млн, сообщала пресс-служба компании. Беларусь хочет $70 млн компенсации, говорил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

В АО "Укртранснафта" отметили, что после этого инцидента некачественная нефть больше не попадала в нефтепровод.

Транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" полностью восстановили 1 июля, сообщили "РИА Новости" в компании "Транснефть". Загрязнение нефти в РФ назвали преднамеренным, по этому делу арестовали несколько человек.

Российская компания "Транснефть" пообещала компенсировать убытки компаниям, которые пострадали в результате попадания загрязненной в нефти в трубопровод.