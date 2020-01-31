В Кремле прокомментировали поставки норвежской нефти в Беларусь

26 января в Беларусь начала поступать нефть из Норвегии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил происходящее экономической целесообразностью.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает закупку Беларусью нефти у Норвегии вопросом экономической целесообразности. Об этом он сказал журналистам 31 января, информирует ТАСС.

По словам спикера, любая страна должна действовать, исходя из своих собственных интересов, когда "речь идет о чистой экономике, коммерческой выгоде".

Если норвежская нефть обходится Беларуси дешевле российской, то ее приобретение целесообразно, подчеркнул Песков.

26 января первая партия норвежской нефти поступила для переработки на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке. Всего в Беларусь должны поставить 86 тыс. т нефти с месторождения Johan Sverdrup.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса". Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. 21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.