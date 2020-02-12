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Путин предложил изменить конституцию РФ после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство – Bloomberg

Президент России Владимир Путин за месяц до обращения к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ, встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы уговорить его создать Союзное государство РФ и Беларуси, однако тот отказался, пишет Bloomberg.

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После отказа Лукашенко (справа) Путин (слева) начал оказывать давление на экономику Беларуси, отмечает Bloomberg
После отказа Лукашенко (справа) Путин (слева) начал оказывать давление на экономику Беларуси, отмечает Bloomberg
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию РФ после того, как провалился его "план А" по сохранению власти после истечения президентских полномочий в 2024 году. Об этом агентство Bloomberg написало 12 февраля, ссылаясь на источники в Кремле. 

"Планом А" было создание Союзного государства России и Беларуси, которое позволило бы обойти ограничение в количестве президентских сроков, так как в этом случае предыдущие сроки не учитывались бы, отмечает Bloomberg. 

По данным агентства, Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко и пытался уговорить его на создание Союзного государства за месяц до того, как российский лидер предложил изменить конституцию страны.

Однако Лукашенко отказался от этого, из-за чего Путин с 1 января начал "выжимать кровь" из экономики Беларуси, отмечают собеседники Bloomberg. Так, РФ сократила поставки дешевой нефти на три четверти, Беларусь начала поиски альтернативных источников сырья и 26 января получила первую партию нефти из Норвегии.

Источники Bloomberg рассказывают, что поставки российской нефти могут прекратиться совсем, если стороны не договорятся о рыночной цене. 

В декабре 2019 года в интервью "Эхо Москвы" Лукашенко говорил, что не готов пойти на объединение двух стран. 24 января президент Беларуси отметил, что его страна не может быть частью какого-либо государства, "пусть даже братской России". 

После отказа Лукашенко Путин якобы решил перейти к "плану Б" и 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагает, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, Госдума, Bloomberg, изменения в Конституцию, Союзное государство
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