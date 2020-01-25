Успех кремлевской операции "2024" зависит от правительства Мишустина – Шевцова

Российский политолог Лилия Шевцова считает, что в случае, если правительство Михаила Мишустина не выполнит поставленных перед ним задач, Кремль может ради сохранения власти президента Владимира Путина обратиться к фактору войны.

Кремль надеется на российское правительство в проведении операции "2024", которая позволит президенту РФ Владимиру Путину остаться у власти. Такое мнение российский политолог Лилия Шевцова выразила 25 января в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Пока, несмотря на несовместимость с логикой и здравым смыслом, операция "2024" идет без помех. Оппозиционное поле деморализовано. Провластные силы пытаются утрамбовать собой путинский путь к пожизненному правлению. Хотя, возможно, и не без внутреннего ужаса. Между тем успех операции зависит не только от взрывающих разум кремлевских манипуляций, но и от того, удастся ли кабинету [министров РФ Михаила] Мишустина сделать то, для чего его создали: добиться экономического роста и реализации путинских нацпроектов", – написала она.

Политолог считает, что, "если Мишустину не удастся, тогда придется врубать на полную фактор внешней угрозы и военной мобилизации".

"Согласится ли Россия вновь нырнуть в военное время?" – задается вопросом Шевцова.

15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

20 января президент РФ внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 21 января поддержал проект закона №885214-7 о поправке к конституции России "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году, потому что это будет больше двух раз подряд, основной закон страны это запрещает.