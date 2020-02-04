Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Путин заявил, что предложил поправки к конституции РФ не для того, чтобы продлить свои полномочия

Многие вещи в России работают "не так, как должны", этим продиктован проект изменений в основной закон, заявил президент страны Владимир Путин. 20 января он внес законопроект о поправках к конституции в Госдуму.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин: Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе
Путин: Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утверждает, что поправки в конституцию страны предложены не для продления его полномочий. Об этом он заявил на встрече с общественностью города Череповец 4 февраля. Встречу транслировал телеканал "RT на русском".

По словам Путина, за годы работы президентом и председателем правительства РФ он убедился, что не все вещи "работают так, как должны".

"По конституции у нас муниципалитеты не связаны с государством. А должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной, с ее интересами. То же самое во многих других областях. Поэтому я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия", – сказал глава Кремля.

Он предположил, что всенародное голосование по поводу изменений в основной закон РФ пройдет в разумные сроки.

"Я и предложил это для того, чтобы путем этого волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. А если приняты, чтобы никто не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. Нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", – заявил Путин.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Ряд экспертов полагает, что таким образом Путин пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, референдум, Госдума, президент, изменения в Конституцию
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Охрана заходила в комнату, чтобы проверить мне пульс". Джастин Бибер рассказал о наркозависимости
"Охрана заходила в комнату, чтобы проверить мне пульс". Джастин Бибер рассказал о наркозависимости
Украинский оператор в пятый раз номинирован на "журналистский "Оскар" премию Royal Television Society
Украинский оператор в пятый раз номинирован на "журналистский "Оскар" – премию Royal Television Society
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS