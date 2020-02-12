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В Кремле отрицают, что Путин предлагал Лукашенко объединить Беларусь и РФ

Агентство Bloomberg написало, что президент России Владимир Путин убеждал президента Беларуси Александра Лукашенко объединить две страны в одну, но белорусский лидер отказался. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что два президента говорили об углублении интеграции стран в рамках Союзного государства.

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Песков прокомментировал статью Bloomberg
Песков прокомментировал статью Bloomberg
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить РФ и Беларусь, заявил спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" 12 февраля. 

Агентство Bloomberg сегодня написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в "супергосударство", но белорусский лидер отказался, а через месяц после этого российский президент предложил внести поправки в конституцию РФ. 

Песков утверждает, что это "не так". 

Путин и Лукашенко говорили об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства, сказал он. 

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагает, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Кремль, Дмитрий Песков
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