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Доверие россиян к Путину снизилось за два года почти в два раза – опрос

Президенту РФ Владимиру Путину выразили доверие 35% россиян, опрошенных в январе организацией "Левада-центр".

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Путину не доверяют 12% опрошенных
Путину не доверяют 12% опрошенных
Фото: ЕРА

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за последние два года снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе 2020 года организацией "Левада-центр".

Респондентов попросили назвать имена пяти-шести общественных деятелей, которым больше всего доверяют.

Путина назвали 35%, министра обороны Сергея Шойгу – 19%, главу МИД Сергея Лаврова – 17%. Другие политики получили меньшую поддержку.

В ноябре 2017 года уровень доверия Путину, согласно исследованиям "Левада-центра", составлял 59%.

За это время россияне стали меньше доверять и Шойгу (на 4%), и Лаврову (на 2%).

Уровень недоверия к Путину в январе 2020 года составил 12% среди опрошенных "Левада-центром". Лидерами по этому показателю стали экс-премьер-министр Дмитрий Медведев (27%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (16%).

Социологическое исследование проводилось с 23-го по 29 января методом личного интервью на дому среди 1603 граждан в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Путин является президентом РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой российского правительства.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Владимир Жириновский, Сергей Лавров, соцопрос, Сергей Шойгу, исследование, Левада-центр
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