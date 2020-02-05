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05 февраля, 2020
 
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Водонаева: Для меня Путин был сексуальным мужиком. Теперь я не могу привести его в пример сыну

Российская телеведущая и Instagram-блогер Алена Водонаева призналась, что за последние две недели разочаровалась в мужчинах, отечественной журналистике и российском президенте Владимире Путине.

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Водонаевой больше некого ставить в пример сыну
Водонаевой больше некого ставить в пример сыну
Фото: alenavodonaeva / Instagram

37-летняя российская телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева, оказавшаяся в эпицентре политического скандала из-за критики демографической политики президента России Владимира Путина, в интервью YouТube-каналу "А поговорить?" заявила, что ей больше некого ставить в пример сыну. 

По словам Водонаевой, раньше Путин казался ей "сексуальным, привлекательным, сильным мужиком", но после того, как он назвал ее "моральным уродом", ей больше некого привести в пример сыну. Телеведущая уверена, что ее конфликт с Путиным позволит людям увидеть, как ведут себя "первые мужи государства". 

Водонаева оказалась в эпицентре политического скандала после публикации поста на своей странице в Instagram, в котором раскритиковала демографическую политику Путина.

"Чуть больше одного миллиона за троих детей – столько получат молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента – проблему демографии", – написала она 15 января в блоге. 

В ответ на "частное мнение матери-одиночки" последовала негативная реакция со стороны российских федеральных каналов и первых лиц государства, публично назвавших телеведущую "потаскухой", "быдлом". Позже на пост Водонаевой отреагировал Путин, назвав ее "каким-то моральным уродом". 

Комментируя YouТube-каналу свое участие в политических шоу после публикации скандального поста, Водонаева заявила, что "проститутки в России живут не на панели, а на федеральных каналах", назвав ведущую ток-шоу "60 минут" Ольгу Скабееву "непрофессиональной". 

Блогер призналась, что за участие в программе на канале "Россия-1" ей предлагали деньги.  Инфлюенсер (2,1 млн подписчиков в Instagram) также подчеркнула, что не верит в неосведомленность "людей из телевизора" о жизни людей на периферии. 

Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1981 году. Телеведущая воспитывает 10-летнего сына от первого брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Второй брак с музыкантом Алексеем Комовым закончился разводом в 2019 году. 

Родной брат Водонаевой – Станислав Водонаев – в 2019 году избран депутатом Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии "Справедливая Россия".

Теги: Россия, Владимир Путин, Виталий Милонов, Ольга Скабеева
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