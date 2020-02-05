Шендерович: В XIX веке Путин мог бы считаться успешным лидером, но в XXI веке тот, кто контролирует Силиконовую долину, тот и победил

Империя и цивилизация – вещи противоположные, пока в РФ этого не поймут, будут "слепо гибнуть на имперском пути", заявил российский писатель Виктор Шендерович. Он высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин со своей захватнической политикой был бы успешным лидером во времена Российский империи.

Президент РФ Владимир Путин мог бы считаться успешным лидером в XIX веке. Такое мнение российский писатель Виктор Шендерович выразил белорусскому изданию "Хартия-97" в интервью, которое было опубликовано 4 февраля.

"Сегодня говорят... что [советский диктатор Иосиф] Сталин – высшая точка русской цивилизации. Там ошибка только в одном слове: не цивилизации, конечно, – империи. Просто империя и цивилизация – это вещи противоположные. И пока мы это не поймем, мы будем слепо гибнуть на имперском пути. Потому что империя не то чтоб безнравственна, она само собой безнравственна, но она нежизнеспособна. В XXI веке империи нет места. Еще в XIX веке Путин мог бы считаться успешным лидером: он прирастил, добавил территории. Но в XXI веке тот, кто контролирует Силиконовую долину, тот и победил. Там, где свобода, там эффективнее, вот и все. И капитализация Apple больше капитализации всех "Газпромов", – отметил Шендерович.

Он напомнил слова российского историка XIX века Василия Ключевского о том, что "история не учительница – она классная надзирательница. Она ничему не учит – она наказывает за невыученные уроки".

"Не выучил – останься на "второй год". Но "год" этот – несколько десятилетий. Вы тоскуете по Сталину? Ваше право. Идите тоскуйте по Сталину. Идите в отстой, идите на окраину мира. Мир будет развиваться, мир будет обновляться, мир будет уходить куда-то вперед, за угол, за поворот, вообще в другую сторону, а вы будете сидеть в своем углу, сами себе поставили вышки с пулеметчиками и будете там гнить. Истории это совершенно безразлично. Пожалуйста! Либо мы начнем выход в сторону свободы, либо будем догнивать, как империя догнивает", – добавил Шендерович.

Путин является президентом РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годы, когда он был премьер-министром страны.