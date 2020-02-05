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Шендерович о Зеленском: Он живой, Путин и Лукашенко – уже нет

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского говорит о том, что страна развивается, в ней идет живой процесс. В отличие от президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, он не тиран и не диктатор, заявил российский писатель Виктор Шендерович.

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Шендерович: У меня нет специального отношения к Зеленскому, потому что есть в Украине люди, мои друзья, которым он очень нравится, и те, которым он очень не нравится
Шендерович: У меня нет специального отношения к Зеленскому, потому что есть в Украине люди, мои друзья, которым он очень нравится, и те, которым он очень не нравится
Фото: Dima Brickman / Facebook

Российский писатель Виктор Шендерович в интервью белорусскому изданию "Хартия-97", которое было опубликовано 4 февраля, назвал президента Украины Владимира Зеленского живым, в отличие от его российского и белорусского коллег.

"Он живой. И это главное отличие... [Владимир] Путин и [Александр] Лукашенко – эти уже нет. Зеленский живой... Это законно избранный президент, которого по существующим законам избрали украинцы. Точка. Это президент. Это не тиран, не диктатор, не узурпатор, не вор, не убийца. Это президент. Не нравится – переизберут. И переизберут, конечно, рано или поздно", – отметил Шендерович.

Он подчеркнул, что Украина развивается, "там идет живой процесс".

"Совершенно очевидно, что за то время, как в Беларуси маячит, старея, одно лицо, и в России маячит, старея, такое же лицо, в Украине полностью сменилась физиономия. От [экс-президентов Леонида] Кравчука и [Леонида] Кучмы, проездом через [Юлию] Тимошенко, [экс-президентов Виктора] Ющенко, [Петра] Порошенко, пришло новое поколение, новое лицо. Там была партийная элита, комсомольская элита, уголовная элита в виде [Виктора] Януковича, бизнес-элита в виде Порошенко, и пришло другое лицо, другой человек. Это значит, что Украина развивается, там идет живой процесс. Подробности кому-то нравятся, кому-то нет. Это нормально", – считает писатель.

Он отметил, что в Украине нет захвата власти, нет политических заключенных, нет политических убийств.

"По крайней мере, власть никого не убивает. Это важная вещь. Все остальное мне кажется подробностями. И у меня нет специального какого-то отношения к Зеленскому, потому что есть на или в Украине люди, мои друзья, которым он очень нравится, и те, которым он очень не нравится. По-разному относятся, но это их президент. Я предпочитаю фиксировать главные вещи. Это выборный президент свободной страны. Это гораздо важнее, чем все подробности", – добавил Шендерович.

На выборах президента Украины в 2019 году Зеленский получил поддержку 73,22% избирателей, его конкурент, пятый президент страны Петр Порошенко – 24,45%.

Теги: Владимир Путин, Украина, Александр Лукашенко, Виктор Шендерович, Владимир Зеленский, президент
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