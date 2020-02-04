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Авторитарные режимы Путина и Лукашенко обречены на обрушение – Шендерович

Российский писатель Виктор Шендерович считает, что "гадать бессмысленно", чей режим упадет первым – президента РФ Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Шендерович считает, что обрушение режимов предсказать невозможно
Шендерович считает, что обрушение режимов предсказать невозможно
Фото: Шагал / Facebook

Власть и президента России Владимира Путина, и президента Беларуси Александра Лукашенко "рухнет", считает российский писатель Виктор Шендерович. Об этом он заявил изданию "Хартия-97" в интервью, которое было опубликовано 4 февраля.

Писателя спросили, "какой режим раньше рухнет – Путина или Лукашенко".

"Гадать бессмысленно. Это два авторитарных режима, которые обречены именно на обрушение. К сожалению, на обрушение, а не на эволюционный выход. Никаких выборов не будет нормальных ни при Лукашенко, ни при Путине, это уже понятно. А дальше как матушка-природа распорядится", – сказал Шендерович.

Он подчеркнул, что это происходит всегда "внезапно".

"Главный урок арабских революций, египетской революции заключается в том, что за месяц до падения Мубарака все разведки мира докладывали об абсолютной стабильности. Это происходит на щелчок. Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда. Предсказать невозможно", – отметил Шендерович.

Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года, Путин – глава РФ (с перерывом в 2008–2012 годы) с 2000 года.

Теги: Россия, Беларусь, Виктор Шендерович, власть
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