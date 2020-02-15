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Загороднюк о плане "12 шагов": Не отвечает нашей позиции, это частная инициатива каких-то граждан

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, на озвученный в Мюнхене план "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" не стоит даже тратить время.

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Загороднюк заявил, что смысла рассматривать план нет
Загороднюк заявил, что смысла рассматривать план нет
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Состоящий из 12 шагов план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, представленный 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, не отвечает позиции Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Он не отвечает ни одной официальной позиции ни одной из стран, его уже убрали с сайта организаторов конференции. То есть это абсолютно не отвечает нашей позиции – и поэтому здесь нам даже нечего комментировать. Это частная инициатива каких-то граждан. Уже многие эксперты высказались относительно того, что он абсолютно не дает никаких... То есть его нет смысла даже рассматривать", – сказал он.

По словам министра, на данный план не стоит "даже тратить время".

"Может, это небольшой информационный вброс такой... Мы работаем над другими вещами, мы даже не переживаем об этом... У нас есть минский процесс, у нас есть нормандский процесс. В рамках этого процесса мы и работаем. То есть мы не меняем планов", – отметил Загороднюк.

14 февраля в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

В тот же день 24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" для Украины повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом "12 шагов" сообщили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Теги: Россия, Украина, война в Украине, безопасность, Андрей Загороднюк, война на Донбассе, Мюнхенская конференция по безопасности
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