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Офис президента хочет судиться с журналистами "Схем", в Мюнхене предложили Украине скандальный план "12 шагов". Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей пятницы, 14 февраля.

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ОПУ хочет судиться с журналистами
ОПУ хочет судиться с журналистами
Фото: Офіс Президента України / Facebook

ОПУ намерен судиться с журналистами

Офис президента Украины заявил об обращении в суд по поводу сюжета программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший"), в котором говорилось, что во время пребывания в Омане президента Владимира Зеленского там был секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. ОПУ требует от журналистов "опровержений и извинений".

В "Схемах" заявили, что ждут этого иска. Национальная общественная телерадиокомпания Украины подчеркнула, что украинское законодательство запрещает вмешательство госорганов в ее работу.

НАПК начало проверку в отношении Зеленского

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, которую он совершил в январе 2020 года. 

В Мюнхене представили "12 шагов к усилению безопасности в Украине". План был раскритикован

Участники Мюнхенской конференции по безопасности сделали совместное заявление "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Среди предложенных шагов – расширение темы переговоров в нормандском формате с включением проблемы прекращения боевых действий; поддержка и определение областей избирательного взаимодействия между ЕС и Россией и "начало нового национального диалога по проблемам идентичности", создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и другое. Позже заявление было удалено с сайта конференции.

Ряд американских экспертов заявили, что "план" повторяет тезисы Кремля. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что не согласны с изложенными в "плане" предложениями.

Зеленский обсудил с Путиным новый обмен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки" и освобождение украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса, в аннексированном Крыму и в РФ.

Банковский сектор получил рекордную прибыль в 2019 году

По предварительным данным, прибыль украинского банковского сектора в 2019 году составила 60 мдрд грн. Это почти втрое больше, чем в 2018 году, сообщила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Теги: Владимир Путин, НБУ, Владимир Зеленский, Оман, НАПК, Мюнхенская конференция по безопасности, Схемы, Офис президента Украины
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