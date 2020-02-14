Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с Путиным обмен удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже
Зеленский и Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 14 февраля проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

"Зеленский и Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – отметили в пресс-службе. 

В ОПУ добавили, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В 2019 году после того, как президентом стал Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Кроме того, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

12 февраля 2020 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пговорила, что в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщало, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, "на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180".

11 февраля в МИД РФ заявили, что Нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, политзаключенные, нормандский формат, Владимир Зеленский, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Кроу, Nirvana
Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Кроу, Nirvana
  "007: Не время умирать". Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде. Видео
  "007: Не время умирать". Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде. Видео
"День влюбленных во власть". Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок
"День влюбленных во власть". Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок
"Приемлемое название". Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр"
"Приемлемое название". Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS