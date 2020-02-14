Зеленский обсудил с Путиным обмен удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Зеленский и Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 14 февраля проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

"Зеленский и Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – отметили в пресс-службе.

В ОПУ добавили, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В 2019 году после того, как президентом стал Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Кроме того, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

12 февраля 2020 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пговорила, что в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщало, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, "на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180".

11 февраля в МИД РФ заявили, что Нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва