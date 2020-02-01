Ермак надеется, что на следующей встрече "Нормандская четверка" договорится о проведении выборов на Донбассе

Помощник президента Украины Андрей Ермак считает, что выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны пройти в октябре текущего года.

Выборы на Донбассе могут состояться одновременно с местными выборами в Украине, считает Ермак Фото: president.gov.ua

Помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующей встрече лидеров государств "Нормандской четверки" будет достигнута договоренность о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью проекту "KRYM – Критичне мислення", опубликованном 1 февраля.

"Через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, мы сделаем шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины в конце октября", – сказал Ермак.

При этом помощник украинского президента подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях могут проводиться только по украинскому законодательству после вывода иностранных вооруженных формирований и возвращения под контроль Украины линии государственной границы.

Ермак добавил, что в Минских соглашениях закреплено положение, согласно которому граница передается под контроль Украины после выборов. "Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", – заявил он.

Ермак сказал, что Украина готова обсуждать с Россией "какие-то гарантии", чтобы получить контроль над границей до проведения выборов.

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Видео: KRYM - критичне мислення / YouTube

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.