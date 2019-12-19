Возможность выборов на оккупированном Донбассе прояснится после следующего нормандского саммита – Ермак

Иностранные вооруженные формирования должны быть выведены за 90 дней до местных выборов на оккупированной территории Донбасса, отметил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса прояснится после следующего нормандского саммита, заявил в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 19 декабря, помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Думаю, да", – сказал Ермак, отвечая на соответствующий вопрос. "Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", – добавил он.

Ермак отметил, что продолжительность линии соприкосновения сторон на Донбассе составляет 426 км. "То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, без выходных и праздников. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – это было бы очень символично", – добавил помощник президента.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.