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Возможность выборов на оккупированном Донбассе прояснится после следующего нормандского саммита – Ермак

Иностранные вооруженные формирования должны быть выведены за 90 дней до местных выборов на оккупированной территории Донбасса, отметил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Ермак о местных выборах на Донбассе: Есть определенные сроки
Ермак о местных выборах на Донбассе: Есть определенные сроки
Фото: president.gov.ua

Возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса прояснится после следующего нормандского саммита, заявил в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 19 декабря, помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Думаю, да", – сказал Ермак, отвечая на соответствующий вопрос. "Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", – добавил он.

Ермак отметил, что продолжительность линии соприкосновения сторон на Донбассе составляет 426 км. "То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, без выходных и праздников. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – это было бы очень символично", – добавил помощник президента.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Теги: Донбасс, нормандский формат, война в Украине, война на Донбассе, выборы на Донбассе, Андрей Ермак
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