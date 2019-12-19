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Модернизация Минских соглашений возможна – Ермак

Вопрос передачи Украине контроля над границей – единственное положение Минских соглашений, которое Киев точно хотел бы изменить, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Ермак: Любой юридический документ должен работать
Ермак: Любой юридический документ должен работать
Фото: president.gov.ua

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 19 декабря, что возможна модернизация Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания Минских соглашений. Мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, в первую очередь человеческие, чтобы так легко от этого отказаться… Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений – не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация – может быть", – сказал Ермак.

Он добавил, что если, к примеру, говорить "о безоговорочном прекращении огня", то нужно прописать, кто и как это контролирует и "кто за это отвечает".

Ермак отметил, что вопрос передачи Украине контроля над границей – единственное положение Минских соглашений, которое Киев точно хотел бы "изменить, откорректировать".

"Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию", – продолжил помощник главы государства.

Он подчеркнул, что выборы на Донбассе должны пройти по украинскому законодательству.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Во время саммита канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – "ГОРДОН") окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен", – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в Минские соглашения вноситься не будет.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с "экспертами" из "ЛДНР".

Теги: Россия, Украина, выборы, Донбасс, граница, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Ермак
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