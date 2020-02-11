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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД РФ заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

В российском министерстве иностранных дел считают, что Украина не выполнила взятые на себя во время предыдущего нормандского саммита в Париже обязательства.

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Российский МИД считает, что Украина не выполняет обязательства, взятые на нормандском саммите в Париже
Российский МИД считает, что Украина не выполняет обязательства, взятые на нормандском саммите в Париже
Фото: EPA

Нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщают 11 февраля "РИА Новости".

По словам Руденко, "поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить".

Он добавил, что во время саммита в Париже лидеры "Нормандской четверки" обязались выполнить ряд обязательств: развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера" и согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе. 

Руденко заявил, что из перечня обязательств выполнен лишь обмен пленными.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Теги: Россия, нормандский формат, война на Донбассе, Андрей Руденко
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