Главное за неделю. В Париже прошел нормандский саммит, названы подозреваемые в убийстве Шеремета

Встреча в нормандском формате стала первой для Зеленского и Макрона Фото: ЕРА

"Нормандская четверка"

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России, обсуждавших пути урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках переговоров состоялась первая двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

По итогам саммита принято коммюнике. В нем стороны констатируют “приверженность полной и всеобъемлющей имплементации прекращения огня”, обещают “поддержать договоренности в рамках трехсторонней контактной группы”, которая должна согласовать три новых участка разведения сил, поощряют освобождение и обмен удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца 2019 года на основе принципа "всех на всех". Также лидеры стран согласились с необходимостью инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

По вопросам проведения выборов на оккупированных территориях и возвращения под контроль Украины участка украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях договориться не удалось, констатировал Зеленский.

В ходе итоговой пресс-конференции в Париже Путин затронул тему поставок российского газа в Украину, допустив, что цена на газ для украинских промышленных потребителей может быть снижена на 25% при условии "честной работы".

О том, что осталось за кадром нормандской встречи, читайте в материале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман

Особый статус Донбасса

Верховная Рада 12 декабря приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №2569 "О внесении изменения в ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает действие документа до конца 2020 года.

Документ поддержали депутаты четырех парламентских фракций, исключением стала "Батьківщина".

Дело о госизмене Порошенко

Государственное бюро расследований 10 декабря открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Санкции против РФ

12 декабря в Брюсселе главы государств и правительств стран Европейского союза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации на следующие полгода.

Крымская резолюция ООН

9 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла вторую резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против – 19, воздержались 66.

Традиційна рубрика країни, які голосували проти резолюції ГА ООН про проблему мілітаризації Криму



* Вірменія

* Білорусь

* Бурунді

* Камбоджа

* Китай

* Куба

* КНДР

* Іран

* Киргизстан

* Лаос

* М’янма

* Нікарагуа

* Філіппіни

* РФ

* Сербія

* Судан

* Сирія

* Венесуела

* Зімбабве pic.twitter.com/EikUHgO8kc — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019

Документ дополнили новыми положениями, в частности, в нем содержится призыв к РФ "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Дело Шеремета

12 декабря Министерство внутренних дел Украины заявило о задержании лиц, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. В экстренном брифинге в МВД принимали участие президент Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

ВИДЕО

Видео: НАШ / YouTube

Замглавы Национальной полиции Евгений Коваль рассказал, что у полиции есть основания считать пятерых человек причастными к делу: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов ВСУ Яну Дугарь, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта, сержанта Сил специальных операций Андрея Антоненко, а также семью участников АТО – Владислава и Инну Грищенко (последним подозрение не составлено). По словам Коваля, сославшегося на данные экспертизы, взрывчатку в автомобиль, в котором погиб Шеремет, закладывали Кузьменко и Антоненко.

Полиция считает основным мотивом намерение убийц дестабилизировать ситуацию в Украине.

Рябошапка подчеркнул, что следствие пока не нашло заказчиков убийства.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста. Кузьменко и Антоненко были арестованы.

Юлия Кузьменко в суде. Фото: ЕРА

Фигуранты дела заявили в суде о своей непричастности к гибели Шеремета.

Подробнее о доказательствах следствия, личностях подозреваемых и о том, какие вопросы вызывает позиция следствия – в материале издания "ГОРДОН" "В убийстве Шеремета для дестабилизации ситуации в Украине подозревают участников АТО и кардиохирурга. Главное"

Одесская трагедия

В Одессе 14 декабря завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании на улице Троицкой, 25. По окончательным данным ГСЧС, 16 человек погибли, 31 пострадал.

10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

Вердикт ВАДА

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований. В частности, россияне не смогут соревноваться под национальным флагом на Олимпиаде-2020 в Токио.

Победа консерваторов

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 12 декабря. Консервативная партия получила большинство – 364 места в парламенте, а ее лидер Борис Джонсон остался премьер-министром.

Импичмент Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 13 декабря проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата на следующей неделе проведет голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа.

Смертельное извержение

9 декабря на популярном среди туристов необитаемом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент на острове находились 47 человек.

Фото: ЕРА

К 15 декабря известно о 16 погибших.