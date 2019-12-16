Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Главное за неделю. В Париже прошел нормандский саммит, названы подозреваемые в убийстве Шеремета

"ГОРДОН" представляет обзор событий 9–15 декабря.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Встреча в нормандском формате стала первой для Зеленского и Макрона
Встреча в нормандском формате стала первой для Зеленского и Макрона
Фото: ЕРА

"Нормандская четверка"

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России, обсуждавших пути урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках переговоров состоялась первая двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

По итогам саммита принято коммюнике. В нем стороны констатируют “приверженность полной и всеобъемлющей имплементации прекращения огня”, обещают “поддержать договоренности в рамках трехсторонней контактной группы”, которая должна согласовать три новых участка разведения сил, поощряют освобождение и обмен удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца 2019 года на основе принципа "всех на всех". Также лидеры стран согласились с необходимостью инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

По вопросам проведения выборов на оккупированных территориях и возвращения под контроль Украины участка украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях договориться не удалось, констатировал Зеленский.

В ходе итоговой пресс-конференции в Париже Путин затронул тему поставок российского газа в Украину, допустив, что цена на газ для украинских промышленных потребителей может быть снижена на 25% при условии "честной работы".

О том, что осталось за кадром нормандской встречи, читайте в материале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман

Особый статус Донбасса

Верховная Рада 12 декабря приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №2569 "О внесении изменения в ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает действие документа до конца 2020 года.

Документ поддержали депутаты четырех парламентских фракций, исключением стала "Батьківщина".

Дело о госизмене Порошенко

Государственное бюро расследований 10 декабря открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Санкции против РФ

12 декабря в Брюсселе главы государств и правительств стран Европейского союза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации на следующие полгода.

Крымская резолюция ООН

9 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла вторую резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против – 19, воздержались 66.

Документ дополнили новыми положениями, в частности, в нем содержится призыв к РФ "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Дело Шеремета

12 декабря Министерство внутренних дел Украины заявило о задержании лиц, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. В экстренном брифинге в МВД принимали участие президент Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

ВИДЕО
Видео: НАШ / YouTube

Замглавы Национальной полиции Евгений Коваль рассказал, что у полиции есть основания считать пятерых человек причастными к делу: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов ВСУ Яну Дугарь, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта, сержанта Сил специальных операций Андрея Антоненко, а также семью участников АТО – Владислава и Инну Грищенко (последним подозрение не составлено). По словам Коваля, сославшегося на данные экспертизы, взрывчатку в автомобиль, в котором погиб Шеремет, закладывали Кузьменко и Антоненко.

Полиция считает основным мотивом намерение убийц дестабилизировать ситуацию в Украине.

Рябошапка подчеркнул, что следствие пока не нашло заказчиков убийства.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста. Кузьменко и Антоненко были арестованы.

Юлия Кузьменко в суде Фото: ЕРА
Юлия Кузьменко в суде. Фото: ЕРА

Фигуранты дела заявили в суде о своей непричастности к гибели Шеремета.

Подробнее о доказательствах следствия, личностях подозреваемых и о том, какие вопросы вызывает позиция следствия – в материале издания "ГОРДОН" "В убийстве Шеремета для дестабилизации ситуации в Украине подозревают участников АТО и кардиохирурга. Главное"

Одесская трагедия

В Одессе 14 декабря завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании на улице Троицкой, 25. По окончательным данным ГСЧС, 16 человек погибли, 31 пострадал.

10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

Вердикт ВАДА

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований. В частности, россияне не смогут соревноваться под национальным флагом на Олимпиаде-2020 в Токио.

Победа консерваторов

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись 12 декабря. Консервативная партия получила большинство – 364 места в парламенте, а ее лидер Борис Джонсон остался премьер-министром.

Импичмент Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 13 декабря проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата на следующей неделе проведет голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа.

Смертельное извержение

9 декабря на популярном среди туристов необитаемом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент на острове находились 47 человек.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

К 15 декабря известно о 16 погибших.

Теги: Верховная Рада, Россия, Петр Порошенко, Крым, Великобритания, выборы, санкции, убийство, Павел Шеремет, Новая Зеландия, граница, особый статус Донбасса, извержение, допинг, Борис Джонсон, нормандский формат, госизмена, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, война в Украине, Генеральная Ассамблея ООН, Олимпиада 2020, Евросоюз, пресс-конференция, ВАДА, Руслан Рябошапка, обмен удерживаемыми лицами, Евгений Коваль, импичмент Трампа, цена на газ, пожар на Троицкой, 25 в Одессе, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS