Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"За один раз всех не вернуть". Зеленский заявил, что обменов удерживаемыми лицами будет несколько

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас есть "длинные списки" лиц, которых планируют обменять Киев ипредставители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Зеленский об обмене: На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180
Зеленский об обмене: На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180
Фото: EPA

Обмен удерживаемыми лицами с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет проходить в несколько этапов. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", – сказал президент.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Тогдашний представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцевОна поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов

10 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что договоренности по новым обменам с ОРДЛО могут быть достигнуты в течение одного-двух месяцев.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Владимир Зеленский, война в Украине, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Яма сбрил бороду,но оставил усы
Яма сбрил бороду,но оставил усы
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS