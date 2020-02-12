"За один раз всех не вернуть". Зеленский заявил, что обменов удерживаемыми лицами будет несколько

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас есть "длинные списки" лиц, которых планируют обменять Киев ипредставители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Зеленский об обмене: На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180 Фото: EPA

Обмен удерживаемыми лицами с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет проходить в несколько этапов. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", – сказал президент.