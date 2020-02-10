Денисова заявила, что освобожденные из плена боевиков украинцы просят ее помочь в обеспечении жильем

Истекает срок реабилитации освобожденных в результате обмена между Украиной и ОРДЛО 29 декабря 2019 года украинцев, большинство из них не имеет своего жилья на территории, подконтрольной правительству Украины. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова: Украинцы, которые находились в плену и потеряли там свое здоровье, заслуживают достойного социального обеспечения от государства Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденные в результате обмена между Украиной и ОРДЛО 29 декабря 2019 года украинцы просят содействия в обеспечении их жильем. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"Ко мне поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем. Ведь срок их реабилитации в [госпитале] "Лесная Поляна" заканчивается, и большинство из них не имеют собственного жилья", – отметила Денисова.

Она сообщила, что инициировала встречу бывших заложников с сотрудниками Службы занятости для ознакомления с услугами центров занятости и получения консультаций по поиску работы.

"Считаю, что украинцы, которые находились в плену на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" и потеряли там свое здоровье, заслуживают достойного социального обеспечения от государства, чтобы они могли скорее адаптироваться к мирной жизни", – добавила Денисова.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.