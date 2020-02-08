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Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко, которых в рамках обмена выдали "ЛДНР", вернулись в Киев – адвокат

Экс-беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых в рамках обмена удерживаемыми лицами украинские власти выдали боевикам "ЛДНР", написали президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке открытое письмо и призвали "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев", сообщил их адвокат Александр Горошинский.

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Маринченко (первый слева) и Тамтура (первый справа) хотят "восстановить честное имя спецподразделения "Беркут"
Маринченко (первый слева) и Тамтура (первый справа) хотят "восстановить честное имя спецподразделения "Беркут"
Фото: Александр Горошинский / Facebook

Экс-беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых в рамках обмена удерживаемыми лицами украинские власти выдали боевикам "ЛДНР", вернулись в Киев. Об этом их адвокат Александр Горошинский сообщил в Facebook 8 февраля.

Он опубликовал открытое письмо экс-беркутовцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

В письме Тамтура и Маринченко утверждают, что их отказ от участия в обмене "поставил бы под угрозу этот обмен в целом".

"Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны", – заявили они.

Экс-беркутовцы призвали украинские власти "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов".

Тамтура и Маринченко утверждают, что часть протестующих на Майдане в 2014 году были "вооруженными преступниками".

"Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия... Их сообщники во власти в 2014 году приняли закон об амнистии с единственной целью – скрыть от украинского народа правду", – считают бывшие бойцы "Беркута".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2851716121558835&id=100001614263064

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

Экс-беркутовцев обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

В интервью "Россия 24" Аброськин и Зинченко сказали, что оружие на Майдане не применяли, более того, по милиции стреляли с крыши киевской филармонии.

Теги: Россия, Киев, Украина, Александр Маринченко, Сергей Тамтура, Александр Горошинский, адвокат, ОРДЛО, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами
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