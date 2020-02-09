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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джемилев о Крыме: Зачем мы тратим $5 млрд ежегодно на содержание армии, если не собираемся сопротивляться?

Нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев считает, что, если бы Украина защищала Крым от оккупации, войны на Донбассе не было бы.

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Джемилев: Есть вещи, когда уже нельзя считаться с личной безопасностью
Джемилев: Есть вещи, когда уже нельзя считаться с личной безопасностью
Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу / Facebook

Крым нужно было защищать от оккупации Россией. Такое мнение 8 февраля в эфире радио "Крым.Реалии" выразил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.

"Мы почти без выстрела и отдали Крым. Если бы там был настоящий отпор, я думаю, Донбасса бы не было. А если так рассуждать, зачем мы вообще тратим около $5 млрд ежегодно на содержание армии, если не собираемся сопротивляться? Пусть другие приходят и делают с нами все, что хотят?" – сказал он.

По словам нардепа, "есть вещи, когда уже нельзя считаться с личной безопасностью – надо выполнять свой долг вне зависимости от последствий".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, Крым, Мустафа Джемилев, оккупация, агрессия, аннексия, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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