Асеев: Бражников и Кусков, освобожденные в рамках обмена, избивали других заложников. Кусков отбил мне почку

Бывший заложник боевиков "ДНР" Станислав Асеев сообщил, что дал показания правоохранителям об Алексее Кускове и Евгении Бражникове, которые сотрудничали с террористами.

Бывшие заложники боевиков "ДНР" Алексей Кусков и Евгений Бражников, освобожденные из плена в 2017-м и 2019 годах соответственно, сотрудничали с террористами и избивали других заложников. Об этом в интервью изданию "Тиждень" заявил Станислав Асеев, освобожденный из плена боевиков в декабре 2019 года.

По его словам, среди заложников, которые сотрудничали с "администрациями" террористов были "и гражданские, и [осужденные] по таким же "укропским" статьям, как я (шпионаж, экстремизм)". Они соглашались "выполнять приказы администрации, чтобы самим избежать пыток".

"Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто, находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф. Алексей Кусков, который также занимался этим, был освобожден по обмену в 2017-м. Он сейчас свободно живет в Киеве. И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку", – рассказал Асеев.

По его словам, во время последнего обмена, "как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе". "Только военные спасли его от самосуда", – сказал он.

Бывший пленник боевиков заявил, что дал показания об этих людях Офису генпрокурора и СБУ. "Мое заявление зарегистрировали, но никакого ответа пока не получил. Меня не вызывают на допросы, не допрашивают как свидетеля. Абсолютная тишина. Я не знаю, принимаются ли какие-то меры по этим людям", – добавил Асеев.

О том, что среди освобожденных в декабре 2019 года украинцев были сторонники боевиков, а также те, кто участвовал в пытках других заложников, кроме Асеева, заявляла и дончанка Татьяна Гончарова (ее обвинили в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины). В частности, она говорила, что в пытках участвовал Максим Теорентер.

"Они сейчас с нами лечатся в одной больнице, им всем те же услуги предоставляются. Например, некий Максим Теорентер, которого обвинили якобы в покушении на [главаря "ДНР" Александра] Захарченко. Так вот, он лично бил людей на "Изоляции", помогал вот этому палачу Палычу (Кулику) пытать людей", – отмечала она в интервью LB.ua.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с "Тижнем” и "Радіо Свобода" после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в "шпионаже" и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года.

Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.