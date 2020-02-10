В МИД Украины ожидают новых договоренностей по обмену с РФ в феврале-марте

4 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что надеется на новый обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате "всех на всех".

Договоренности по очередному обмену удерживаемыми лицами на Донбассе могут быть заключены в течение ближайшего месяца или двух. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции в Риме, пишет 10 февраля ZN.UA.

"Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", – сказал министр.

4 февраля Пристайко сообщал, что Украина надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ пройдет в формате "всех на всех".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2019 году после того, как президентом стал Владимир Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Кроме того, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.