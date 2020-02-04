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Пристайко: Мы верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что во время "очень большого" обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ подавляющее большинство займут крымские татары.

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Пристайко: Мы готовим очередной обмен
Пристайко: Мы готовим очередной обмен
Фото: ЕРА

Украина надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ пройдет в формате "всех на всех". Об этом 4 февраля во время совместной пресс-конференции в Праге с министром иностранных дел Томашем Петршичеком сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, сообщает "Укринформ".

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен “всех на всех”, – заявил он.

Пристайко выразил надежду, что это будет “очень большой, массовый обмен”, в котором “найдется место для подавляющего большинства крымских татар”, которых в последних “волнах” обменов удалось вернуть не так много.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцевОна поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.

В сентябре украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на территории России и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцевПредставительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщало, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

3 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что дата первой части обмена удерживаемыми лицами будет известна в ближайшее время

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, Донбасс, крымские татары, агрессия, аннексия, ДНР, война в Украине, Вадим Пристайко, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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