Пристайко: Мы верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что во время "очень большого" обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ подавляющее большинство займут крымские татары.

Украина надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ пройдет в формате "всех на всех". Об этом 4 февраля во время совместной пресс-конференции в Праге с министром иностранных дел Томашем Петршичеком сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, сообщает "Укринформ".

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен “всех на всех”, – заявил он.

Пристайко выразил надежду, что это будет “очень большой, массовый обмен”, в котором “найдется место для подавляющего большинства крымских татар”, которых в последних “волнах” обменов удалось вернуть не так много.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев. Она поясняла, что у Украины есть документы, подтверждающие, что боевики незаконно удерживают 101 человека, еще относительно почти 200 человек есть информация от родственников, но нет документов.