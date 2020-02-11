Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Всем освобожденным из ОРДЛО украинцам предложили работу и жилье – Минветеранов

Не все освобожденные из ОРДЛО украинцы определились, чем заниматься дальше, отметили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцев освободили в декабре 2019 года
Украинцев освободили в декабре 2019 года
Фото: president.gov.ua

Все гражданские украинцы, освобожденные в результате обмена между Украиной и ОРДЛО 29 декабря 2019 года и не имеющие своего жилья на подконтрольной украинским властям территории, получили предложения о жилье и работе.

Об этом 11 февраля сообщил Сергей Мокренюк, начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, информирует ведомство.

"Мы индивидуально работали с каждым, собирая пожелания, анализируя возможности. У нас нет ни одного человека, которому не были предложены решения по работе и жилью", – сказал чиновник.

В Минветеранов отметили, что освобожденным было предложено жилье по месту проживания – в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой, Винницкой областях.

"Обычно это общежития семейного типа. Также с освобожденными лицами работала Государственная служба занятости, которая предоставила предложения по вакансиям в соответствии с их специальностью, квалификацией и пожеланиями. Примерно половина освобожденных уже вернулась к привычной жизни, выбрав предложенные варианты или найдя свои", – сказано в сообщении.

Ведомство утверждает, что не все освобожденные, которые находятся на лечении, определились, чем будут заниматься дальше.

"Люди находились в плену, сейчас им предлагают три – пять вариантов и им трудно выбрать. Они откладывают свое решение покинуть медицинские учреждения, и это может создавать определенные неудобства", – подчеркнул Мокренюк.

До окончательного определения с местом жительства и работой освобожденные будут после завершения реабилитации размещены в общежитии в Киеве.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

10 февраля 2020 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что большинство освобожденных не имеет своего жилья на подконтрольной украинским властям территории.

Теги: реабилитация, жилье, украинцы, Сергей Мокренюк, работа, ОРДЛО, Министерство по делам ветеранов, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Яма сбрил бороду,но оставил усы
Яма сбрил бороду,но оставил усы
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
В День влюбленных в американском зоопарке пройдет акция мести бывшим возлюбленным
В День влюбленных в американском зоопарке пройдет акция мести бывшим возлюбленным
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS