Всем освобожденным из ОРДЛО украинцам предложили работу и жилье – Минветеранов

Не все освобожденные из ОРДЛО украинцы определились, чем заниматься дальше, отметили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Все гражданские украинцы, освобожденные в результате обмена между Украиной и ОРДЛО 29 декабря 2019 года и не имеющие своего жилья на подконтрольной украинским властям территории, получили предложения о жилье и работе.

Об этом 11 февраля сообщил Сергей Мокренюк, начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, информирует ведомство.

"Мы индивидуально работали с каждым, собирая пожелания, анализируя возможности. У нас нет ни одного человека, которому не были предложены решения по работе и жилью", – сказал чиновник.

В Минветеранов отметили, что освобожденным было предложено жилье по месту проживания – в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой, Винницкой областях.

"Обычно это общежития семейного типа. Также с освобожденными лицами работала Государственная служба занятости, которая предоставила предложения по вакансиям в соответствии с их специальностью, квалификацией и пожеланиями. Примерно половина освобожденных уже вернулась к привычной жизни, выбрав предложенные варианты или найдя свои", – сказано в сообщении.

Ведомство утверждает, что не все освобожденные, которые находятся на лечении, определились, чем будут заниматься дальше.

"Люди находились в плену, сейчас им предлагают три – пять вариантов и им трудно выбрать. Они откладывают свое решение покинуть медицинские учреждения, и это может создавать определенные неудобства", – подчеркнул Мокренюк.

До окончательного определения с местом жительства и работой освобожденные будут после завершения реабилитации размещены в общежитии в Киеве.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

10 февраля 2020 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что большинство освобожденных не имеет своего жилья на подконтрольной украинским властям территории.