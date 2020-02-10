Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мама Окуевой: Амина понимала, что Россия потребует выдачи Кринари, тем самым признав, кто истинный заказчик покушения. И поддерживала его обмен

Мать украинского добровольца Амины Окуевой, одесская журналистка Ирина Каминская в интервью изданию "ГОРДОН" выразила надежду, что чеченец, известный как Артур Денисултанов (Кринари), которого обвиняли в покушении ее дочери и зятя, понесет наказание.

Мама Окуевой: Амина понимала, что Россия потребует выдачи Кринари, тем самым признав, кто истинный заказчик покушения. И поддерживала его обмен / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Требуя выдачи чеченца, известного как Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева, Россия показала, кто истинный заказчик покушения. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила мать Окуевой, одесская журналистка Ирина Каминская.

"Мы обсуждали с Аминой вопрос возможного обмена. Она понимала, что на определенном этапе Россия потребует его выдачи, тем самым признав, кстати, кто истинный заказчик этого покушения. И поддерживала его обмен, потому что за него можно было вырвать из страшного плена нашего воина", – сказала она.

Мать Окуевой добавила, что и сама не против такого обмена.

"Я для себя решила, что Кринари обменяли на нашего мужественного разведчика. Вот что важно. Обмены надо проводить. Но преступников нужно прежде обязательно осудить. Пока же по делу Кринари приговора нет. Надеюсь, что судебный процесс продолжится", – сказала она.

По словам женщины, у Кринари было задание не просто убить ее дочь и затя Адама Осмаева, а опорочить их имена.

"Поэтому такая многоходовка была подготовлена. Он брал у них интервью, несколько раз встречался, задавал провокационные вопросы, в первую очередь касающиеся денег, отношения к власти, записывал все это на диктофон. И это – у Амины, которую, по определению, не интересовали никакие меркантильные вещи, особенно деньги – она их глубоко презирала. Кринари должен был не просто их убить, но инсценировать это убийство, как внутричеченские разборки. Но все сорвалось, и сейчас он пытается отработать хоть как-то заказ, рассказывая всякие грязные байки", – сказала Каминская. 

Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести. Читайте полную версию интервью

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят "некоторые лидеры Российской Федерации".

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена была смертельно ранена в голову. В прокуратуре заявили, что июньское и октябрьское покушения на супругов могут быть связаны.

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью "Новой газете", что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с "ДНР".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека. Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три для до обмена с него сняли обвинения.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой. Среди них был уроженец Дагестана Игорь Редькин, которого 14 января суд арестовал на два месяца по подозрению в организации убийства Окуевой.

18 января был арестован еще один возможный член банды Редькина Андрей Кравченко, его причастность к убийству Окуевой проверяют. По данным следствия, Редькин и Кравченко входили в преступную группу, которая занималась заказными убийствами, и подозреваются в гибели Зможного в 2016 году и Миленького в 2019-м, сообщало "Громадське"Группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, в декабре Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на домашний арест и личное обязательство.

Теги: Россия, Украина, убийство, Адам Осмаев, Амина Окуева, Ирина Каминская, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Loboda показала рану на ноге
Loboda показала рану на ноге
Распутина назвала дочь Успенской невменяемой
Распутина назвала дочь Успенской невменяемой
HBO снимет специальный выпуск сериала "Друзья" СМИ
HBO снимет специальный выпуск сериала "Друзья" – СМИ
"Страшная, но счастливая". Собчак показала лицо без макияжа
"Страшная, но счастливая". Собчак показала лицо без макияжа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS