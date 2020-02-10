Мама Окуевой: Амина понимала, что Россия потребует выдачи Кринари, тем самым признав, кто истинный заказчик покушения. И поддерживала его обмен

Требуя выдачи чеченца, известного как Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева, Россия показала, кто истинный заказчик покушения. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила мать Окуевой, одесская журналистка Ирина Каминская.

"Мы обсуждали с Аминой вопрос возможного обмена. Она понимала, что на определенном этапе Россия потребует его выдачи, тем самым признав, кстати, кто истинный заказчик этого покушения. И поддерживала его обмен, потому что за него можно было вырвать из страшного плена нашего воина", – сказала она.

Мать Окуевой добавила, что и сама не против такого обмена.

"Я для себя решила, что Кринари обменяли на нашего мужественного разведчика. Вот что важно. Обмены надо проводить. Но преступников нужно прежде обязательно осудить. Пока же по делу Кринари приговора нет. Надеюсь, что судебный процесс продолжится", – сказала она.

По словам женщины, у Кринари было задание не просто убить ее дочь и затя Адама Осмаева, а опорочить их имена.

"Поэтому такая многоходовка была подготовлена. Он брал у них интервью, несколько раз встречался, задавал провокационные вопросы, в первую очередь касающиеся денег, отношения к власти, записывал все это на диктофон. И это – у Амины, которую, по определению, не интересовали никакие меркантильные вещи, особенно деньги – она их глубоко презирала. Кринари должен был не просто их убить, но инсценировать это убийство, как внутричеченские разборки. Но все сорвалось, и сейчас он пытается отработать хоть как-то заказ, рассказывая всякие грязные байки", – сказала Каминская.

Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести. Читайте полную версию интервью

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят "некоторые лидеры Российской Федерации".

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена была смертельно ранена в голову. В прокуратуре заявили, что июньское и октябрьское покушения на супругов могут быть связаны.

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью "Новой газете", что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с "ДНР".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека. Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три для до обмена с него сняли обвинения.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой. Среди них был уроженец Дагестана Игорь Редькин, которого 14 января суд арестовал на два месяца по подозрению в организации убийства Окуевой.

18 января был арестован еще один возможный член банды Редькина Андрей Кравченко, его причастность к убийству Окуевой проверяют. По данным следствия, Редькин и Кравченко входили в преступную группу, которая занималась заказными убийствами, и подозреваются в гибели Зможного в 2016 году и Миленького в 2019-м, сообщало "Громадське". Группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, в декабре Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на домашний арест и личное обязательство.