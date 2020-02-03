Апелляционный суд отказался менять меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве Окуевой

Киевский апелляцийонный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевой – Игоря Редькина, защита которого обжаловала решение Святошинского суда Киева об избрании ему меры пресечения.

Киевский апелляционный суд отказал защите подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина в удовлетворении жалобы на определение Святошинского райсуда Киева по избранию меры пресечения для Редькина. Об этом пресс-служба суда сообщила 3 февраля.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 11 марта.

В суде не называли имени подозреваемого, сообщив, что это – гражданин Р., меру пресечения которому Святошинский суд избрал 14 января.

Уроженца Дагестана Редькина, который находился под личным обязательством в деле о заказных убийствах, задержали 12 января. Тогда министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой. По словам министра, ДНК одного задержанного "совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии".

18 января был арестован еще один возможный член банды Редькина Андрей Кравченко, его причастность к убийству Окуевой проверяют. По данным следствия, Редькин и Кравченко входили в преступную группу, которая занималась заказными убийствами, и подозреваются в гибели директора фирмы "Caparol Украина" Павла Зможного в 2016 году и директора управления рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в 2019-м, сообщало "Громадське". Группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, в декабре Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на домашний арест и личное обязательство.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились доброволец Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову. 8 ноября в областной полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет. 13 января 2020 года в Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК, в том числе не сообщало о ней управлению коммуникаций ведомства.