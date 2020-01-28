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Мать Окуевой заявила, что следствие располагает записями обсуждения платы киллеру

Украинское следствие пока не знает имен заказчиков убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой, но у правоохранителей есть механизмы для их установления, заявила мать Окуевой Ирина Каминская.

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Окуеву убили осенью 2017 года
Окуеву убили осенью 2017 года
Фото: ЕРА

Следствие располагает информацией о денежном вознаграждении, которое обещали киллерам за убийство украинской военнослужащей Амины Окуевой и волонтера Адама Осмаева. Об этом в интервью "Громадському", опубликованном 27 января, рассказала мать Окуевой Ирина Каминская.

Журналист отметил, что экс-нардеп Игорь Мосийчук, помощницей которого была Окуева, утверждал, будто киллерам предлагали $500 тыс. за убийство военнослужащей и $1 млн – за убийство Осмаева.

"Да, есть записи, где установлены голоса, которые это все обсуждают. Но я не вникаю в эти детали. Пусть этим занимаются люди, в чьи обязанности это входит", – заявила Каминская.

По ее словам, следствие пока не знает имен заказчиков, но у правоохранителей есть механизмы для их установления.

"Для себя лично я знаю, кто это. Я называю это "заказчик империи зла". Имена, вы же понимаете, выяснить сложно. Но я думаю, что у следствия есть механизм, как в этой ситуации работать. И то, что мне сказали, тоже дает надежду, что это можно проследить… Однозначно все ведет в Россию. Это секрет полишинеля", – добавила мать Окуевой.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились доброволец Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову

14 января 2020 года Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства Окуевой, уроженца Дагестана Игоря Редькина. Сам Редькин заявил, что из-за артроза не может даже машину водить, а об убийстве Окуевой узнал после задержания 12 января. В этот день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой.

Теги: Украина, убийство, Адам Осмаев, Амина Окуева, Игорь Редькин
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