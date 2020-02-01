Подозреваемый в организации убийства Окуевой незаконно получил гражданство Украины – полиция

Подозреваемому в организации убийства добровольца Амины Окуевой уроженцу России инкриминируют еще одно преступление – подделку документов и незаконное получение гражданства Украины, сообщили в Нацполиции.

Подозреваемый в организации убийства добровольца Амины Окуевой, а также директора фирмы "Caparol Украина" Павла Зможного и директора управления рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького незаконно получил украинское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 1 февраля.

"В ходе расследования нескольких тяжких преступлений полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказных убийства... Сейчас полицейские инкриминируют фигуранту еще одно уголовное преступление – подделку документов и незаконное получение гражданства Украины", – сказано в релизе.

По данным правоохранителей, подозреваемый получил украинский паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", изданной в марте 2014 года управлением Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) в Луганской области.

"Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что ГМСУ по ходатайству правоохранителей признала паспорт фигуранта недействительным.

Полиция не называет имени подозреваемого, однако 12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой. Среди них был уроженец Дагестана Игорь Редькин, которого 14 января суд арестовал на два месяца по подозрению в организации убийства Окуевой.

18 января был арестован еще один возможный член банды Редькина Андрей Кравченко, его причастность к убийству Окуевой проверяют. По данным следствия, Редькин и Кравченко входили в преступную группу, которая занималась заказными убийствами, и подозреваются в гибели Зможного в 2016 году и Миленького в 2019-м, сообщало "Громадське". Группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, в декабре Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на домашний арест и личное обязательство.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились доброволец Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову. 8 ноября в областной полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет. 13 января 2020 года в Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК, в том числе не сообщало о ней управлению коммуникаций ведомства.