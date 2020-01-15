Правоохранители задержали еще одного возможного причастного к убийству Окуевой

Правоохранители задержали еще одного человека из группы подозреваемых в причастности к убийству добровольца Амины Окуевой и покушению на жизнь участника АТО Адама Осмаева. Об этом "Слідству Інфо" сообщила адвокат задержанного Андрея Кравченко Ирина Бегунок, информацию подтвердили в полиции.

Украинские правоохранители сегодня утром задержали еще одного человека, которого подозревают в причастности к убийству добровольца и участницы АТО Амины Окуевой. Об этом сообщает "Слідство Інфо" со ссылкой на адвоката задержанного Ирину Бигунец.

Задержанного зовут Андрей Кравченко. Пока неизвестно, объявили ли мужчине подозрение.

В прокуратуре и полиции Киевской области журналистам подтвердили факт задержания, однако сказали, что оно связано с другим преступлением, которое, по данным следствия, совершила группа лиц, причастная к убийству Окуевой.

Спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович отметил, что речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014 году. Никаких других подробностей Жукович не сообщил.

"Слідство Інфо" пишет, что Кравченко является одним из семи подозреваемых в делах об убийства директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 года, а также начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Незадолго до задержания журналистам удалось пообщаться с Кравченко. В комментарии он заявил, что дружит с Редькиным и другими подозреваемыми лицами. Кравченко сказал, что не верит в причастность Редькина к преступлению против Окуевой, и высказал мнение, что вскоре задержат и его.

"В моем понимании это – полный абсурд. Они ему инкриминируют, что он стрелял в Амину Окуеву. Это полная чушь. Я даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда. Зачем ему Амина Окуева? И он пошел стрелять Амину Окуеву. Он успешный бизнесмен. Оно ему просто не надо. Это чушь", – сказал Кравченко.

Он добавил, что непричастен к инкриминируемым ему убийствам и отметил, что не знал никого из погибших.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Нацполиции заявили, что был задержан вероятный организатор.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии. 8 ноября 2017 года начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.

13 января в Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК, в том числе не сообщало о ней управлению коммуникаций ведомства.

В полиции Киевской области заявили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины. По данным полиции, это убийство было заказным.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства Окуевой – уроженца Дагестана Игоря Редькина.